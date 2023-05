CAN U17 2023: le sélectionneur de l’Algérie réagit à l’élimination contre le Maroc

-Publicité-

Le sélectionneur de l’Algérie a réagi à l’élimination des Fennecs de la CAN cadette 2023, écrasés par le Maroc en quart de finale. Et Arezki Remmane a appelé à la refonte du système à tous les niveaux.

Hôte de la CAN U17 2023, l’Algérie n’ira pas plus loin que les quarts de finale de la compétition. Les Fennecs cadets ont été éliminés du tournoi après leur défaite face au Maroc, mercredi. Dominés de la tête et des épaules, les Algériens se sont inclinés sur le score de 3-0. Un cinglant revers pour le sélectionneur Arezki Remmane qui est apparu très énervé en conférence de presse d’après-match. S’il a reconnu la victoire mérité des Lionceaux de l’Atlas, le technicien magrébin a cependant pointé du doigt les quelques « erreurs individuelles » des siens; lesquelles ont précipité la défaite de l’équipe chérifienne.

« Tout d’abord, je tiens à féliciter cette équipe marocaine pour sa qualification. C’est un peu dur pour nous de perdre sur ce score de 3 à 0. Nous avons bien débuté la partie mais le premier but encaissé sur une erreur de notre part nous a fait mal. Nous n’avons pas fait d’erreurs tactiques, mais nous avons encaissé des buts sur des erreurs individuelles. Je remercie tous mes joueurs qui ont tout donné », a expliqué l’entraineur algérien.

« Il faut revoir plusieurs choses »

Remmane invite par ailleurs toutes les parties concernées à tirer tous les enseignements de ce cuisant échec pour progresser. Et le coach a appelé à une refonte du système à tous les niveaux. « Je demande pardon au public qui est venu en masse au stade. Cette élimination n’est pas seulement l’échec de Remmane ou de l’équipe, mais de tout un système. Toutefois, je suis l’entraîneur et j’assume pleinement cet échec. Il faut revoir plusieurs choses, de la base jusqu’au sommet, pour espérer hausser le niveau à l’avenir. Pour ce qui est de cette compétition, je persiste et je signe qu’on a sélectionné les meilleurs. Je n’ai rien (à reprocher) du choix des joueurs », a affirmé l’ancien du NA Hussein Dey.

Interrogé sur son avenir à la tête de la sélection des moins de 17 ans après cette désillusion, le sélectionneur a laissé planer le doute. « Mon avenir, franchement, je n’ai aucune idée. (…) Pour être franc avec vous, je ne peux pas me prononcer sur mon avenir », a-t-il répondu. Pour rappel, le sélectionneur algérien est en poste depuis sa nomination le 10 novembre 2019.

