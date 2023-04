CAN U17 2023: le programme de la première journée

La Coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans aura lieu du 29 avril au 19 mai 2023 en Algérie. Découvrez le programme de la première journée.

Le match d’ouverture opposera l’Algérie, logée dans la poule A, à la Somalie, le samedi 29 avril 2023 à 19 heures. Le lendemain, à 13 heures, le Sénégal se mesurera au Congo. À 16 heures, les représentants du groupe B entreront en lice, avec le Nigeria qui croisera le fer avec la Zambie et à 19 heures, le Maroc recevra l’Afrique du Sud.

Les pays du groupe C s’affronteront le lundi 1er Mai. À 16 h, le champion de la CAN 2019, Cameroun, affrontera le Soudan du Sud. Le Mali et le Burkina Faso vont clôturer la première journée à 19h. Les heures des matchs sont en GMT. Les rencontres du groupe A seront jouées au stade du 5 juillet 1962. Celles du groupe B auront lieu au stade Mustapha Tchaker de Blida. Enfin le groupe C sera au stade Miloude Hadefi de Oran. La deuxième journée prendra son envol le 02 mai 2023.

Programme complet de la 1ere journée

Samedi 29 Avril 2023

Groupe A

Algérie vs Somalie : 19H GMT

Dimanche 30 avril 2023

Groupe A

Sénégal vs Congo : 13h GMT

Groupe B

Nigéria vs Zambie : 16h GMT

Maroc vs Afrique du Sud : 19 h GMT

Lundi 1er Mai 2023

Groupe C

Camerounais vs Soudan du Sud :

16 h GMT

Mali vs Burkina Faso : 19 GMT