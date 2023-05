CAN U17 2023: le programme de ce vendredi 5 mai

-Publicité-

La CAN U17 2023 se poursuit ce vendredi avec les rencontres de la troisième journée des phases de poule. Découvrez les affiches du jour.

Après la première et deuxième journée, place au troisième et dernier tour des phases de groupe de la CAN cadette 2023 qui se déroule du 29 avril au 19 mai. Trois billets qualificatifs pour les quarts de finale sont à pourvoir au cours de cette étape, alors que le Sénégal, le Maroc et le Mali ont déjà obtenu leur passeport pour le tour suivant.

Somalie-Sénégal

Dernière de la poule A, la Somalie joue ce soir son destin. Les Etoiles de l’Océan affrontent le Sénégal au Mohamed Hamlaoui stadium. Battus d’entrée par l’Algérie( 0-2) et tenus en échec par le Congo (1-1), les Somaliens n’ont pas droit à l’erreur dans cette confrontation face aux Lionceaux de la Téranga. Une victoire est donc indispensable pour espérer au moins finir dans les trois meilleurs troisièmes, synonyme de qualification pour les quarts de finale.

Congo-Algérie

Malheur au vaincu ! En cas de défaite, le Congo comme l’Algérie n’auraient plus leur destin en mains. Pour espérer se qualifier via la troisième place, ils seraient alors dépendants du résultat de l’autre match du groupe A entre la Somalie et le Sénégal. Un scénario auquel les Diablotins comme les Fennecs n’ont pas envie de penser. La victoire sera en effet dans toutes les têtes avant d’aborder ce match.

Le Congo, qui a déçu contre le Sénégal (défaite 1-0) puis la Somalie (1-1), voudra faire honneur à son peuple et remporter les trois points. Les Algériens, tombeurs de la Somalie lors du match d’ouverture (2-0), se sont ensuite fait humiliés devant leur public par le Sénégal (0-3). Nul doute que les hommes de Rezki Remmane donneront tout pour laver cet affront.

Le programme de vendredi à la CAN U17 (heure en GMT+1)

20h, Congo-Algérie (Groupe A), stade Nelson-Mandela, Alger.

20h, Somalie-Sénégal (Groupe A), stade Mohamed Hamlaoui, Constantine.

