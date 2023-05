CAN U17 2023: le programme de ce vendredi 19 mai

-Publicité-

Un seul match est au programme ce vendredi, comptant pour la finale de la CAN U17 2023 qui se déroule en Algérie. Il s’agit du choc Sénégal-Maroc, prévu ce soir au Stade Nelson Mandela à Alger, à partir de 22 heures (GMT+1).

Après la petite finale qui a vu le Burkina Faso prendre le dessus sur le Mali (2-1), place désormais à la grande finale de la CAN U17 2023 qui aura lieu ce vendredi. Un choc entre le Sénégal et le Maroc, prévu ce soir au stade Nelson Mandela, à partir de 22 heures (GMT+1).

Avant les demi-finales, le Sénégal et le Maroc ont connu un parcours assez tranquille dans le tournoi. Le Sénégal a remporté tous ses matchs de poules et écrasé l’Afrique du Sud en quarts de finale. Malgré un début prometteur contre le Burkina Faso en demi-finales, les Lionceaux de la Téranga ont concédé le match nul avant de se qualifier aux tirs au but.

- Publicité-

Le Maroc, dirigé par Saïd Chiba, a également fait une bonne campagne en phase de poules malgré une défaite contre la Zambie. En quarts de finale, les Lionceaux de l’Atlas ont facilement battu l’Algérie lors d’un derby maghrébin. Malgré une domination du Mali en demi-finales, les jeunes marocains ont réussi à conserver le match nul et a gagné aux tirs au but.

Cette finale est donc difficile à prédire, car les deux équipes semblent être de niveau similaire. Le Sénégal compte sur son attaque puissante, ayant marqué 13 buts dans le tournoi. Les deux équipes ont eu un parcours relativement facile jusqu’à présent, bien qu’elles aient frôle l’élimination en demi-finales. Les supporters des deux camps se préparent à une soirée mémorable, où chaque but et chaque action pourraient provoquer des émotions intenses et décider du sort de cette 15ème finale de la CAN U17.

Le programme de vendredi à la CAN U17 (heure en GMT+1)

22h, Sénégal-Maroc (finale), stade Nelson-Mandela de Baraki (Alger).

Articles similaires