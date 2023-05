CAN U17 2023: le programme de ce mercredi 10 mai

-Publicité-

Deux matchs sont au programme ce mercredi 10 mai 2023, comptant pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans. Sénégal-Afrique du Sud et Maroc-Algérie sont les affiches du jour.

Après les phases de groupe, place aux phases à élimination directe de la CAN U17 2023 qui se déroule du 29 avril au 19 mai. Et ce second tour du tournoi démarre ce mercredi avec deux chocs au menu: Sénégal-Afrique du Sud et Maroc-Algérie.

Sénégal-Afrique du Sud

Les Lionceaux abordent cette CAN tel une redoutable force de cyborgs. Infranchissables (aucun but encaissé) et prolifiques (7 buts marqués), ils ont brillé lors de leurs trois matchs de poule contre le Congo (1-0), l’Algérie (0-3) et la Somalie (0-3). Ils ont pu compter sur le talent du jeune Amara Diouf (16 ans), auteur de trois buts et élu deux fois homme du match. Malgré une stature modeste (1m73, 68 kg), il démontre une adresse devant le but qui fait pâlir plus d’une défense adverse. À l’issue du tournoi, de grandes équipes européennes pourraient se positionner sur lui.

En ce qui concerne l’Afrique du Sud, on se rassure peut-être en se disant qu’un départ en trombe ne garantit pas nécessairement un succès final. Et avec raison. Quoi qu’il en soit, les Amajimbos devront rapidement monter en puissance s’ils veulent poursuivre leur aventure. Leurs performances jusqu’à présent suscitent des doutes chez les observateurs et les fans. Ils ont certes remporté une victoire contre la Zambie lors du deuxième match (3-2), mais les deux autres rencontres se sont soldées par une défaite (2-0 contre le Maroc et 2-3 face au Nigeria). Les jeunes sud-africains devront donc faire davantage pour atteindre les demi-finales.

Maroc-Algérie

Ce Maroc-Algérie dépasse largement le cadre d’un simple match de football. En plus de l’accès aux demi-finales de la CAN U17 et de la qualification pour la Coupe du monde en cas de victoire, il se déroule également dans un contexte diplomatique particulier. De plus, il s’agit d’un derby maghrébin ! L’Algérie, en tant que pays hôte, vivrait une défaite comme un affront. Cependant, c’est le Maroc qui est considéré comme favori pour ce match. La raison en est leur bon début de tournoi, avec six points à leur actif et une première place dans le groupe B, obtenue grâce aux victoires contre l’Afrique du Sud (2-0) et le Nigeria (0-1). La défaite contre la Zambie (2-1), qui est finalement le seul point négatif, n’a eu aucune conséquence.

Quant aux Fennecs, ils devront montrer davantage de détermination par rapport à leurs performances en phase de poules, où ils ont seulement « brillé » face à la Somalie (2-0). Leurs prestations contre le Sénégal (0-3) et le Congo (1-1) n’étaient pas des plus convaincantes. Sur le plan historique, il est à noter que les deux nations n’ont jamais remporté la CAN U17, bien que l’Algérie ait frôlé le titre en 2009, lorsque les Fennecs U17 se sont inclinés en finale contre la Zambie (3-1). Quant aux Marocains, leur meilleure performance a été une quatrième place en 2013

Le programme de mercredi à la CAN U17 (heure en GMT+1)

17h, Sénégal-Afrique du Sud, (Quart de finale 1), stade Nelson–Mandela, Baraki (Alger).

20h, Maroc-Algérie (Quart de finale 2), stade Mohamed Hamlaoui, Constantine.

