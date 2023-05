CAN U17 2023: le Maroc surprend le Nigéria et file en quart de finale

-Publicité-

Le Maroc a validé son ticket pour les quarts de finale de la CAN U17 2023 après sa victoire de ce mercredi face au Nigéria (1-0), lors de la deuxième journée du groupe B.

Le Maroc va également disputer les quarts de finale de la CAN U17 2023. Les Lionceaux de la Téranga ont décroché leur ticket pour le second tour du tournoi après leur victoire de ce mercredi face au Nigéria. Opposés aux Golden Eaglets dans un match comptant pour la deuxième journée des phases de poule, les Lionceaux de l’Atlas se sont imposés sur le score de 1-0. L’unique but de la partie a été marqué en début de match par Tochukwu Ogboji contre son camp (2è).

Grâce à cette victoire, les protégés de entrainement Said Chiba ont décroché leur ticket pour les quarts de finale.L’autre match de ce groupe B mettra aux prises l’Afrique du Sud et la Zambie. Les Lionceaux de l’Atlas avaient battu les Sud-Africains (2-0) lors de leur premier match de la phase de groupes. Ils affronteront, le samedi 6 mai, la Zambie.

