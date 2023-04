CAN U17 2023: le Mali vise sa troisième couronne

- Publicité-

Absent de l’édition 2019 alors que celle de 2021 a été annulée pour cause de Covid-19, le Mali retrouve la Coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans. Avec leur statut de double vainqueurs du tournoi, les Aiglonnets rêvent de remporter leur 3è CAN U17.

Les Aiglonnets du Mali se sont qualifiés avec brio pour la phase finale de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations U17 Algérie 2023. Après avoir survolé la phase de poules et les demi-finales du tournoi qualificatif de la zone Ouest A de l’UFOA en Mauritanie en octobre 2022, le Mali avait battu le Sénégal en finale par 4 tirs à 2 après prolongations (1-1) pour s’offrir le trophée.

Quelques mois plus tard, les protégés du sélectionneur Soumaila Coulibaly entendent rééditer le même exploit cette fois-ci en Algérie à la faveur de la phase finale de la 14e édition de la CAN U17.

Historique dans la compétition

Le Mali fait partie des cinq nations les plus titrées de la Coupe d’Afrique des Nations U-17 avec deux trophées remportés respectivement en 2015 au Niger et au Gabon en 2017. Le Mali est la seule nation d’ailleurs à réaliser une telle prouesse dans l’histoire de la compétition, c’est-à-dire remporter le tournoi deux fois d’affilée (un record).

Vice-champion d’Afrique en 1997, le Mali est monté sur la troisième marche du podium à deux reprises plus précisément en 1999 et 2001. Il a une fois terminé au pied du podium chez lui-même à domicile en 1995 lors de la toute première édition de la compétition. Ensuite, la sélection malienne avait connu deux cuisantes éliminations dès le premier tour notamment en 2005 et 2011.

Pour la 14e édition qui se joue en Algérie du 29 avril au 19 mai 2023, le Mali va connaître sa 9e participation à la compétition. Ce qui fait de lui, la deuxième nation ayant participé au plus grand nombre de CAN des Cadets derrière le Nigeria qui compte dix (10) participations.

Joueurs à suivre

Les joueurs à suivre dans les rangs du Mali lors de la 14e édition de la Coupe d’Afrique des Nations U-17 TotalEnergies sont entre autres le portier Alou Diarra, le défenseur Kassim Simpara, les milieux de terrain Ibrahima Diarra et Mahamoud Barry. Ibrahim Diarra avait brillé de mille feux lors des éliminatoires de la zone UFOA-A en remportant les trophées de meilleur buteur et meilleur joueur grâce à ses 4 réalisations, bien épaulé par Mouhamoud Barry dans l’entre jeu malien.

Dans le sillage d’Ibrahima Diarra, Alou Diarra avait à son tour enlevé le titre du meilleur gardien du tournoi. Lui aussi, bien aidé par les services défensifs de son compatriote défenseur Kassim Simpara. Ces quatre joueurs sont les principales attractions de l’équipe du Mali.

Calendrier des matches du Mali (Groupe C)

1er mai : Mali-Burkina Faso, 20h00 heure locale, Stade de Annaba.

: Mali-Burkina Faso, 20h00 heure locale, Stade de Annaba. 4 mai : Cameroun-Mali, 17h00 heure locale, Stade de Annaba.

Cameroun-Mali, 17h00 heure locale, Stade de Annaba. 7 mai : Soudan du Sud-Mali, 20h00 heure locale, Stade de Constantine.