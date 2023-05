CAN U17 2023: le Mali s’offre le Cameroun et retrouve les quarts de finale

-Publicité-

Au terme d’un match très disputé, le Mali a pris le dessus sur le Cameroun (2-0) ce jeudi, à l’occasion de la 2è journée du groupe C de la CAN 2023. Une belle victoire des Aiglonnets qui filent en quart de finale.

A l’instar du Sénégal et du Maroc déjà qualifiés, le Mali va aussi disputer les quarts de finale de la CAN U17 2023 qui se dispute du 29 avril au 19 mai en Algérie. Tombeurs du Burkina Faso (1-0) lors de la première journée, les Aiglonnets ont validé leur ticket pour le second tour du tournoi après leur victoire de ce jeudi face au Cameroun. Contre les Lionceaux Indomptables dans un match comptant pour la deuxième journée, les jeunes maliens se sont imposés sur le score de 2-0.

Dans ce choc opposant deux équipes deux fois vainqueurs de la compétition, Maliens et Camerounais se sont longtemps neutralisés. Il a fallu attendre les dernières minutes du temps réglementaire pour voir du changement au marquoir électronique. Mahamoud Barry sur une passe décisive de Diarra a en effet ouvert le score pour le Mali à la 86è minutes. Et dans les arrêts de jeu, Mamadou Doumbia profite d’une nouvelle offrande du milieu de terrain pour sceller la victoire des siens. Score final: 2-0.

Le Mali prend donc seul la tête du groupe C avec 6 points, derrière le Burkina Faso et le Cameroun. Les Aiglonnets affronteront en quart de finale, l’Algérie ou le Congo. De leur côté, le Cameroun et le Burkina Faso sont dos au mur. Les deux équipes doivent arracher la victoire lors du prochain affrontement entre les deux pays pour espérer finir parmi les meilleurs troisièmes, synonyme de qualification pour les phases à élimination directe du tournoi.

