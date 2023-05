CAN U17 2023: le Mali étrille le Congo et rejoint le Maroc en demi-finale

-Publicité-

Sans trembler, le Mali a composté son ticket pour les demi-finales de la CAN U17 2023 après sa victoire écrasante face au Congo (3-0) ce jeudi. Une démonstration de force des Aiglonnets qui retrouveront le Maroc au tour suivant.

Double champion d’Afrique, le Mali se rapproche un peu plus de son troisième sacre en Coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans. Les Aiglonnets se sont en effet qualifiés pour les demi-finales de la CAN U17 2023 après leur victoire de ce jeudi face au Congo. Contre les Diablotins dans un match comptant pour les quarts de finale, les jeunes maliens se sont imposés sur un score de 3-0.

Annoncé favori, le Mali n’a pas déjoué les pronostiques, avec une équipe qui s’est procurée les meilleurs occasions. Mahmoud Barry a lancé les hostilités avec un débordement sur le côté gauche mais son centre a été récupéré par Bonazebi (2e). Après une légère domination territoriale des Diablotins, les Aiglonnets ont repris le contrôle du match, notamment grâce à Souleymane Sanogo, dont le tir a été détourné en corner par Bonazebi (5e). Cette légère période de domination a été récompensée par le but d’Ange Martial Tia. Trouvé au cœur de la défense congolaise sur une passe de Mamadou Doumbia, le milieu de terrain a parfaitement enroulé sa frappe dans le petit filet de Bonazebi (1-0, 8e).

Après l’ouverture du score, les hommes de Soumaïla Coulibaly ont laissé le ballon à leurs adversaires tout en gardant le contrôle du match. Heureusement pour eux, l’équipe de Fabrizio Cesana manquait de tranchant. Quelques occasions ont été galvaudées, notamment par Joseph Ndzoukou dont le tir a frôlé le cadre (19e), et Ayel Nzouzi qui a mal exploité un coup franc bien placé (21e).

Alertés par des Congolais qui ont tenté de rééquilibrer les débats, les Maliens ont repris la possession du ballon et se sont de nouveaux montrés menaçants. Ibrahim Diarra a d’abord manqué sa frappe (22e), puis Mahamoud Barry a été repris de justesse par Nzouzi dans la surface de réparation (28e). Les doubles champions d’Afrique ont finalement doublé la mise grâce à Mamadou Doumbia. Servi par Mahmoud Barry, l’avant-centre s’est transformé en buteur et a concrétisé une belle action collective (2-0, 31e). Beaucoup plus en forme que leurs adversaires du soir, les Maliens ont continué à insister sur le côté gauche quelques instants plus tard, mais Barry a été signalé hors-jeu (41e).

Acculés en début de deuxième mi-temps, les Diablotins ont concédé un troisième but sur une nouvelle offensive adverse. Makouangou a touché le ballon de la main dans la surface et l’arbitre a désigné le point de penalty. Mahmoud Barry s’est chargé de la peine et a porté le score à 3-0 (56e). Discret tout au long du match, le gardien Bourama Koné s’est illustré en fin de rencontre en repoussant un penalty (90e+7) et a permis au Mali de garder ses cages inviolées dans le tournoi.

Le Mali est donc la troisième équipe qualifiée pour les demi-finales après le Sénégal et le Maroc. Les Aiglonnets affronteront les Lionceaux de l’Atlas, vainqueurs de l’Algérie, pour une place en finale. Les deux équipes qui croiseront les crampons dimanche au stade du 19 mai 1956, sont également qualifiées pour la Coupe du monde de la catégorie qui se tiendra plus tard dans l’année.

