CAN U17 2023: le Congo et la Somalie se quittent dos à dos

Battus respectivement par le Sénégal et l’Algérie lors de leur entrée en lice, le Congo et la Somalie n’ont pas réussi à relancer leur tournoi. Les deux équipes se sont neutralisées ce mardi soir (1-1), à l’occasion de la deuxième journée de la CAN U17 2023.

La Somalie et le Congo vont devoir attendre la dernière journée pour tenter de valider leur ticket pour les quarts de la CAN U17 2023. Les deux équipes se sont neutralisées ce mardi soir, à l’occasion de la deuxième journée du groupe A. Au terme d’un match très disputé, les deux équipes ont fini par se séparer sur le score de parité (1-1).

Poussé dans ses retranchements par une équipe congolaise qui a démarré la rencontre tambour battant mais qui a péché par la maladresse de ses avant-centres, la Somalie a sortie la tête de l’eau après la demi-heure de jeu. S’appuyant sur leur point fort, les contre-attaques très rapides, les Etoiles de l’Océan ont surpris leurs adversaires quand Dini Dahir ajustait parfaitement Chelcy Bonazebi et permettait aux siens de mener la course en tête (0-1, 32è). Un but gag des Somaliens que les hommes du sélectionneur Nuur Maxamed Amiin conserveront jusqu’à la pause.

Menés, les Congolais n’avaient cependant pas l’intention de finir le match sur une défaite. Plus agressifs au retour des vestiaires, les Diablotins ne mettront pas beaucoup de temps pour refaire leur retard au marquoir électronique. Sur un caviar du capitaine Axel Lebo, Ayel Nzouzi égalisait pour les Diablotins (1-1, 58e), trouvant la faille après plusieurs opportunités vendangées par les siens (25 tirs, 9 cadrés). Score final:1-1.

Les deux équipes se quittent finalement sur ce score de parité. Un résultat qui n’arrange cependant aucune des deux formations dans leur quête pour la qualification en quart de finale. L’Algérie reste deuxième du groupe derrière le Sénégal, tandis que la Somalie est en dernière position, devancée par le Congo grâce à une meilleure différence de buts (-1). La Somalie devra se surpasser lors de la dernière journée de la phase de poules contre le Sénégal, tandis que le Congo affrontera l’Algérie dans un match crucial.

