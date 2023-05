CAN U17 2023: le choc Algérie-Sénégal, le programme de ce mardi

-Publicité-

Découvrez les rencontres au programme ce mardi 02 mai 2023, comptant pour la deuxième journée des phases de groupe de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans.

Après la première journée où notamment les cadors ont fait respecter la hiérarchie, place désormais à la deuxième journée des phases de groupe de la CAN U17 2023. Vainqueur de la Somalie pour son premier match dans ce tournoi, l’Algérie défie le Sénégal ce mardi. Un match prévu à 17h (GMT+1) au stade Nelson Mandela.

En tête de la poule A, à égalité de point avec leurs adversaires, les Fennecs vont tenter d’arracher leur deuxième victoire dans ce tournoi, qui leur ouvrirait les portes des quarts de finale. Une mission pas impossible pour les hommes du sélectionneur Arezki Remmane qui pourront compter pour l’occasion sur un public entièrement acquis à leur cause.

Mais cette fois, la marche sera un cran plus haute car en face, Serigne Saliou Dia et ses hommes se sont rassurés dimanche en dominant le Congo (1-0) malgré un gros manque d’efficacité. Ces derniers comptent jouer un vilain tour à leurs hôtes et envoyer un message à tous les autres concurrents.

Congo-Somalie ou le match pour la survie

L’autre rencontre de ce mardi opposera le Congo à la Somalie (20h GMT+1). Une rencontre des moins classés du groupe A, en quête de victoire pour se relancer. Derniers de la poule après leur défaite contre les Verts U17, les Etoiles de l’Océan doivent au moins prendre un nul contre les Diablotins pour ne pas quitter prématurément la compétition. Même objectif pour le Congo qui n’a plus droit à l’erreur après son faux pas de la première journée contre les Lionceaux de la Téranga.

Le programme de mardi à la CAN U17 (heure en GMT+1)

17h, Algérie-Sénégal (Groupe A), Stade Nelson Mandela de Baraki

20h, Congo-Somalie (Groupe A), Stade Nelson Mandela de Baraki

