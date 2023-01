CAN U17 2023: le Cameroun valide son ticket pour la phase finale

Le Cameroun s’est qualifié pour la phase finale de la CAN cadette 2023 après ses victoires contre la Centrafrique et le Congo en éliminatoire de la zone UNIFFAC.

Tenant du titre, le Cameroun sera au rendez-vous de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans. Le tournoi aura lieu en Algérie, du 29 avril au 19 mai 2023. Les Lionceaux Indomptables ont validé leur ticket pour la phase finale après leur carton dans la zone UNIFFAC.

Malgré pourtant leur préparation houleuse marquée par plusieurs cas de fraude sur l’âge, les jeunes poulains du sélectionneur Jean-Pierre Fiala ont massacré la Centrafrique (4-0) avant de faire le boulot contre le Congo (2-0). Deux victoires qui leur offrent l’un des billets de cette zone à trois équipes, après le forfait de la RDC et l’exclusion du Tchad.

Les Congolais et les Centrafricains se disputeront le second billet qualificatif dans un match décisif, prévu mercredi. En ballottage favorable, un nul suffira aux Diables Rouges pour s’envoler pour l’Algérie. A noter que la Zambie, l’Afrique du Sud, l’Algérie (pays organisateur), le Maroc, le Sénégal, le Nigéria, le Mali, le Burkina Faso, la Somalie et le Sud Soudan, sont les autres pays déjà qualifiés pour la phase finale.

Félicitations aux #LionsU17 qualifiés pour la TotalEnergies CAN U17 2023 après la victoire dimanche sur le Congo (2-0) au tournoi UNIFFAC 2023. pic.twitter.com/7vq2kir8dg — Les Lions Indomptables Officiel (@LIndomptables) January 15, 2023