CAN U17 2023: le Cameroun tête de série, le Sénégal dans le pot 2, les chapeaux pour le tirage au sort

En attendant le tirage au sort des phases de groupe de la CAN U17 2023 prévu au 1er février prochain, la CAF a dévoilé la composition des chapeaux devant servir à la répartition.

La CAN U17 2023 aura lieu du 29 avril au 19 mai en Algérie. Le tirage au sort des phases de groupe est quant à lui prévu au 1er février prochain. La cérémonie, selon la Confédération africaine de football, se déroulera à partir de 12h00 heure locale (11h00 GMT, 13h00 heure du Caire) et sera diffusée en direct sur les plateformes numériques de la CAF et les chaînes de télévision partenaires.

A 24 heures du jour J, la CAF a rendu publique la composition des différents chapeaux devant servir à la formation des poules. 12 pays sont qualifiés pour la phase finale de la compétition et ils seront répartis en trois groupes de quatre équipes.

Hôte du tournoi, l’Algérie hérite du statut de tête de série, aux côtés du Cameroun, tenant du titre, et le Nigeria en tant que 4e de la précédente édition. Ces trois nations ne pourront donc pas tomber dans la même poule.

Le chapeau 2 regroupe le Sénégal, le Maroc et le Mali, vainqueur de la CAN cadette 2017. Quant au reste dont le Congo, la Zambie, l’Afrique du Sud, le Burkina Faso, la Somalie et le Soudan du Sud, ils sont jetés dans le pot 3.

Les chapeaux pour le tirage au sort de la CAN U17:

Pot 1 : Algérie, Cameroun, Nigeria.

Pot 2 : Sénégal, Maroc, Mali.

Pot 3 : Afrique du Sud, Burkina Faso, Congo, Somalie, Soudan du Sud, Zambie.

Le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations U-17 TotalEnergies aura lieu le mercredi 1er février https://t.co/iksjC9UGfC — CAF Media (@CAF_Media) January 25, 2023