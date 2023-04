CAN U17 2023: le calendrier complet de la compétition

-Publicité-

Découvrez le calendrier complet de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans. Le tournoi aura lieu du 29 avril au 19 mai en Algérie.

La CAF a rendu public le calendrier complet de la Coupe d’Afrique des Nations U17 Algérie 2023 qui se déroulera du 29 avril au 19 mai. Le match d’ouverture verra le pays hôte, l’Algérie, affronter la Somalie le samedi 29 avril à 20h00 heure locale (19h00 GMT) au majestueux stade Nelson Mandela d’Alger. Trois stades seront utilisés pour le tournoi : Nelson Mandela à Alger, Chahid Hamlaoui à Constantine et 19-Mai-1956 à Annaba.

Pour la première fois, le tournoi destiné aux joueurs de moins de 17 ans mettra aux prises 12 nations. La décision d’augmenter le nombre de participants est conforme à l’objectif de la CAF d’encourager la participation et d’offrir plus d’opportunités de jeu aux plus jeunes.

Groupes de la CAN U-17 :

A : Algérie, Sénégal, Congo, Somalie

B : Nigeria, Zambie, Maroc, Afrique du Sud

C : Cameroun, Mali, Soudan du Sud, Burkina Faso

Ci-dessous le calendrier complet des rencontres :

*Toutes les heures sont en heure locale (GMT +1)

Algeria 2023 Fixtures U17 [PDF]

