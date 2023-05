CAN U17 2023: le Burkina Faso s’offre le Mali et remporte la petite finale

-Publicité-

Le Burkina Faso accompagnera le Sénégal et le Maroc sur le podium de la CAN U17 2023 après sa victoire face au Mali (2-1), jeudi soir, lors du match de classement.

Le Burkina Faso ne rentrera pas bredouille de la phase finale de la CAN U17 2023 qui se déroule en Algérie. Les Etalons cadets siègeront sur la dernière marche du podium après leur victoire face au Mali, jeudi soir. Contre les Aiglonnets dans un match comptant pour la petite finale, les Burkinabé se sont imposés sur le score de 2-1.

Surtout réalistes dans un match très disputé, les Burkinabé ont ouvert le score peu avant la demi-heure de jeu. Après une faute de Souleymane Sanogo sur Apolinaire Bougma dans la surface, Ousmane Camara transformait le penalty et mettait les siens sur orbite (1-0, 26e). Surpris, le Mali a tenté de réagir avec plusieurs assauts offensifs dans le camp adverse. Mamadou Doumbia a notamment trouvé la barre transversale après un bon service (45e). Des occasions vendangées que la formation de Soumaila Coulibaly allait finir par payer… pour la deuxième fois dans ce derby d’Afrique de l’Ouest.

- Publicité-

Et c’est Appolinaire Bougma qui s’est chargé de punir l’équipe adverse pour son manque d’efficacité, au retour des vestiaires. Après un sprint remporté Ousmane Camara, ce dernier centrait en retrait au second poteau pour son attaquant qui n’avait plus qu’à conclure (2-0, 47e). Toujours dangereuse, l’équipe de Brahima Traoré était à deux doigts de marquer un troisième but mais Souleymane Alio enlevait trop sa frappe (51e).

Aidés par quelques changements effectués par Soumaila Coulibaly, les Maliens revenaient dans la partie à l’heure de jeu. Trouvé dans le dos de la défense à la limite du hors-jeu, Mamadou Doumbia échappait à l’arrière-garde burkinabè et poussait le cuir dans le but vide après avoir dribblé le gardien (2-1, 58e). Un joli but certes, mais insuffisant pour permettre aux Aiglonnets d’arracher l’égalisation, le Burkina Faso parvenant à tenir le score jusqu’au coup de sifflet final.

Articles similaires