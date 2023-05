CAN U17 2023: le Burkina Faso punit le Nigéria et rejoint les demi-finales

-Publicité-

Le Burkina Faso a arraché le dernier billet qualificatif pour les demi-finales de la CAN U17 2023 après sa précieuse victoire de ce jeudi face au Nigéria (2-1). Un exploit des Etalons cadets qui se qualifient aussi pour la Coupe du monde de la catégorie.

Le Burkina Faso rejoint le Sénégal, le Maroc et le Mali dans la liste des pays qualifiés pour les demi-finales de la CAN U17 2023. Les jeunes Etalons ont décroché leur billet pour le dernier carré après leur victoire face au Nigéria jeudi soir. Opposés aux Golden Eagles dans un match comptant pour les quarts de finales, les Burkinabè se sont imposés sur le score de 2-1.

Dans un match très disputé avec des occasions de part et d’autres, il a cependant fallu attendre les dernières minutes de la fin de la première mi-temps pour voir le marquoir électronique perdre sa virginité. Plus réalistes devant les buts, les Etalons ont ouvert le score par l’intermédiaire d’Aboubacar Sidiki Camara (0-1, 45è). Dans son couloir, Appolinaire Bougma enrhumait Michael et Owoyemi et centrait de l’extérieur du pied ; Aboubacar Camara profitait de la panique dans la défense nigériane pour battre Odoh d’un pointu. Un vrai coup sur la tête juste avant la mi-temps.

Le réveil tardif du Nigéria

Après la pause, les jeunes joueurs de Brahima Traoré ont rapidement fait le break avec un deuxième but marqué. Sur le côté gauche, Souleymane Alio a provoqué Ogboji, le forçant à concéder un penalty. Aboubacar Camara remporte son duel contre Odoh et double l’avance au score (0-2, 57e).

La fin du match est devenue plus animée avec les Golden Eaglets pressant davantage en attaque. Dos au mur, les hommes de Nduka Ugbade ont réagi et ont réduit l’écart quelques minutes plus tard. Oluwasegun Daniel s’est infiltré sur le côté gauche et a délivré une passe décisive à Abubakar Abdullahi. Ce dernier n’avait plus qu’à pousser le ballon dans le but vide (1-2, 67e).

Un score qui n’évoluera plus malgré quelques actions chaudes des Nigérians dans la tanière des Etalons. Le Burkina Faso prend donc le dernier billet qualificatif pour les demi-finales et la Coupe du Monde U17. Ils affronteront le Sénégal d’Amara Diouf dans le dernier carré, une rencontre qui promet d’être passionnant.

