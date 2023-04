CAN U17 2023: l’Algérie se méfie du Sénégal

-Publicité-

Hôte de la CAN U17 2023, l’Algérie a hérité du groupe A composé de gros caïmans dont le Sénégal. Un adversaire qui fait déjà peur aux Fennecs cadets.

Encore quelques jours et l’Afrique vibrera au rythme de La CAN U17 2023. Le tournoi continental aura lieu du 29 avril au 19 mai en Algérie. Douze pays avec l’hôte de la compétition vont prendre part à l’événement. Logés dans la poule A, les Fennecs croiseront les crampons avec la Somalie, le Sénégal et le Congo. Des adversaires à la portée des Verts qui devraient assurer leur qualification pour le second tour.

Mais le sélectionneur de cette équipe, Rezki Remmane se méfie particulièrement des Lionceaux de la Téranga dont la sélection locale est venue s’imposer en Algérie en février dernier lors de la 7e édition du CHAN.

- Publicité-

«Nous allons affronter de grandes nations qui sont régulières dans les grandes compétitions. Je pense que tous les groupes sont égaux. Pour nous, il n’y a pas d’adversaires faciles ou coriaces. Le Sénégal va certainement nous donner du fil à retordre, mais nous travaillerons pour nous qualifier pour la Coupe du monde. Et peut-être aller jusqu’au bout à la maison», a déclaré le coach des Verts sur le site de la CAF.

Arezki Remmane a également fait montre de ses ambitions pour cette CAN cadette. « Notre petite expérience à gérer ce genre de rendez-vous me pousse à dire que nous sommes prêts à entamer cette compétition. Les cinq derniers matchs amicaux disputés nous ont permis d’avoir une idée assez claire quant à notre potentiel. J’aurais aimé jouer plus de matchs de préparation pour corriger certaines lacunes décelées lors des derniers tests », a ainsi indiqué le coach des U17, lors d’une conférence de presse tenue au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa.

Pour rappel, la Coupe d’Afrique des Nations U17 se déroulera du 29 avril au 19 mai 2023, dans les villes d’Alger, Constantine et Annaba. Les Algériens entameront le tournoi face aux Somaliens, en match d’ouverture, prévu le samedi 29 avril (20h00).

Articles similaires