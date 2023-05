CAN U17 2023: l’Afrique du sud dompte la Zambie et se relance

-Publicité-

L’Afrique du Sud s’est imposé face à la Zambie (3-2) mercredi soir, à l’occasion de la deuxième journée des phases de groupe de la CAN U17 2023. Une précieuse victoire des Bafana Bafana cadets qui relancent leur tournoi.

Battu d’entrée par le Maroc, l’Afrique du Sud s’est relancé dans la course à la qualification en quart de finale de la CAN U17 2023 après sa victoire du mercredi soir face à la Zambie, à l’occasion de la deuxième journée du groupe B. Au terme d’un match très animé, les Bafana Bafana cadets se sont imposés sur le score de 3-2.

Dominateurs et réalistes, les Sud-africains ont pris les commandes de la partie au coup d’envoi. Vicky Mkhawana à la suite d’une belle action collective, a ouvert le score à la 12è. Très remuant, le milieu offensif a doublé la mise juste après la demi-heure sur une splendide réalisation. Sonnée mais pas abattue, la Zambie a cependant réussi à égaliser juste avant la pause grâce à Emmanuel Mwanza, servi deux fois par Zimba (45e et 48e). Malgré cela, les Sud-Africains ont réussi à reprendre l’avantage en seconde période grâce à un but de Dokunmu à la 76e minute. Score final: 3-2.

Avec cette victoire précieuse, l’Afrique du Sud revient à égalité de point avec le Nigéria, battu par le Maroc (1-0) qui valide son ticket pour les quarts de finale. Un seul billet reste à pourvoir dans ce groupe B et se disputera entre les Golden Eaglets et les Bafana Bafana U17 lors de la troisième journée, alors que les Zambiens qui affronteront les Lionceaux de l’Atlas sont déjà éliminés du tournoi.

