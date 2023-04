CAN U17 2023: la liste finale de l’Algérie

- Publicité-

Le sélectionneur de l’équipe U17 de l’Algérie, Arezki Remmane, a communiqué un groupe de 26 joueurs pour la phase finale de la CAN cadette qui se tiendra du 29 avril au 19 mai 2023.

Quelques heures après la dernière rencontre de préparation des Fennecs U17, face à leurs homologues du Burkina Faso (1-1), le sélectionneur des Verts, Arezki Remmane, a dévoilé la liste de l’équipe algérienne pour la CAN cadette 2023. Le technicien de 49 ans a accordé sa confiance à onze jeunes prodiges de l’Académie FAF, club algérien le plus représentatif, ainsi qu’à cinq éléments évoluant au sein de Paradou AC. Le distingué Yazid Issam (CR Belouizdad), élu homme du match mardi dernier face aux Étalons U17, est également retenu dans le groupe qui représentera l’Algérie dans ce tournoi.

Buteur contre le Burkina en amical mardi, Bahlouli Djibril (OL U17, France) fait partie des neuf expatriés convoqués par le sélectionneur. Il sera accompagné des pensionnaires du championnat de France des moins de 17 ans, tels que Arous Adem Hocine (Auxerre U17), Benali Younes (Nantes U17) et Chetioui Shain (Le Havre AC U17).

Bien qu’étant moins connus que leurs coéquipiers évoluant dans l’Hexagone, Hammache Mastias (Montréal SC U17, Canada) et Abdelmoudjib Mohammed (Hercules Alicante U19, Espagne) auront un rôle à jouer dans cet effectif, tout comme Mohamed Ali Saleh Ziad ( Zamalek SC, Egypte). Delaveau Yanis Ferhat (AS Nancy U19, France) et Beltaief Zyed (AC Ajaccio U19, France) complètent la liste finale. Pour rappel, les Fennecs U17 débuteront la compétition le 29 avril prochain contre la Somalie dans le groupe A.

Le groupe de l’Algérie pour la CAN U17 2023:

Programme des matchs des verts:

29 avril 2023 : Algérie – Somalie, à 20h00, au stade « Nelson Mandela ».

02 mai 2023 : Algérie – Sénégal, à 17h00, au stade « Nelson Mandela ».

05 mai 2023 : Congo – Algérie, à 8h00, au stade « Nelson Mandela ».