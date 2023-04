CAN U17 2023: la liste du Sénégal pour la compétition

- Publicité-

La Fédération sénégalaise de football a dévoilé sa liste des joueurs retenus pour la phase finale de la CAN cadette 2023 qui aura lieu en Algérie. Un groupe de 26 Lionceaux avec un binational.

Egalement en lice pour le sacre suprême, le Sénégal a aussi communiqué sa liste des joueurs retenus pour la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans. La compétition aura lieu du 29 avril au 19 mai en Algérie. Douze équipes du continent vont prendre part cette messe africaine qui élira le successeur du Cameroun, tenant du titre.

Pour l’occasion, le sélectionneur du Sénégal, Serigne Saliou Dia, a fait appel à 26 joueurs avec le binational Abdou Salam Konaté. Natif de Blanc-Mesnil (France), le jeune milieu de terrain de 16 ans est le seul Lionceau de la liste venu de l’extérieur. Le reste est constitué à majorité de joueurs évoluant dans le pays. On peut remarquer la présence de 7 joueurs de Génération Foot et de 6 joueurs du Diambars FC.

- Publicité-

Avec une place sur le podium comme objectif, le Sénégal aura fort à faire pour réussir sa mission. Logés dans une poule assez relevée où figurent le Congo, l’Algérie et la Somalie, les Sénégalais sortent d’une phase préparatoire assez compliquée, avec un bilan de 2 victoires pour 2 défaites.

« La préparation est terminée. La première phase était ponctuée par deux matchs amicaux (contre le Cameroun : 1-0 et 3-2). Ensuite, on en a perdu autant à Casablanca (Burkina : 1-2 et Maroc : 2-3), parce que beaucoup de joueurs étaient sortis. Il fallait donc remettre en place une équipe. Aujourd’hui (mercredi), il fallait huiler les choses et ce match (NDLR : défaite 2-0 contre les U20 Sénégalais) nous servira beaucoup à aborder la dernière phase qu’est la compétition« , a d’ailleurs indiqué le sélectionneur au micro du JDD.

La liste du Sénégal pour la CAN U17