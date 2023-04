CAN U17 2023: la liste du Maroc dévoilée par la CAF

-Publicité-

Alors que la participation des Lionceaux de l’Atlas est toujours incertaine, la CAF a publié la liste du Maroc pour la phase finale de la CAN U17 2023 qui se tiendra en Algérie, du 29 avril au 19 mai.

A l’instar des autres pays participants à la CAN U17 Algérie 2023, le Maroc a aussi communiqué à la CAF sa liste des joueurs retenus. Dans son groupe soumis à l’instance faîtière du football africain, la sélection chérifienne a fait appel à 26 Lionceaux de l’Atlas. Il s’agit de trois gardiens, six défenseurs, neuf milieux de terrain et huit attaquants.

Le groupe retenu par Saïd Chiba est dominé par des pensionnaires de l’Académie Mohammed VI de Football (AMF) – ils sont neuf à répondre à l’appel du sélectionneur – et du club de Fath Union Sports (FUS), avec cinq éléments. La liste est complétée par le milieu Adam Boufandar (Juventus, Italie) et les attaquants Othmane El Idrissi Errahali (Darmstad, Allemagne) et Zakaria Ouazane (FW, Ajax, Pays-Bas).

La participation du Maroc incertaine

La participation de l’équipe U17 du Maroc à la Coupe d’Afrique des Nations en Algérie suscite une certaine incertitude. Cette dernière est engendrée par la fermeture de l’espace aérien algérien au Maroc, suite aux tensions diplomatiques qui règnent entre les deux nations.

Bien que les autorités marocaines aient sollicité une exception pour un vol direct vers le pays hôte de la compétition, sans escale, elles pourraient être contraintes de renoncer à la compétition en cas de refus. Cette situation rappelle le boycott par le Maroc du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2022, organisé par l’Algérie en janvier dernier, pour les mêmes raisons.

La liste du Maroc pour la CAN U17

