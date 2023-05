CAN U17 2023: « Je ne sais pas ce qui s’est passé », Serge Mimpo après l’élimination du Cameroun

-Publicité-

L’entraineur du Cameroun, Serge Mimpo, a réagi à l’élimination précoce des Lionceaux Indomptables de la CAN U17 2023, éjectés dès les phases de groupe. Et le technicien dit ne pas trouver d’explication à cette déconvenue des tenants du titre.

Vainqueur de la précédente édition, le Cameroun n’a pas fait long feu à la 15è édition de la Coupe d’Afrique des nations qui se déroule en Algérie, du 29 avril au 19 mai 2023. Logés dans une poule C à trois équipes après la disqualification du Soudan du Sud pour fraude sur l’âge, les Lionceaux indomptables n’avaient besoin que d’un point pour accéder au second tour. Mais au final, ils ont réussi l’exploit de se faire éliminer. Battus par le Mali (0-2), les jeunes camerounais ont été punis par le Burkina Faso (2-1) lors de la dernière journée.

Une grosse désillusion pour Serge Mimpo qui avait pourtant assuré conserver la couronne. En conférence de presse, le sélectionneur camerounais n’a pas trouvé les mots pour expliquer cette déconvenue de ses jeunes poulains malgré leur bonne préparation. « On s’est bien préparé, on était prêt. Après je ne sais pas ce qui s’est passé pendant le tournoi. Les enfants étaient un peu crispés, je ne sais pas pourquoi. Du coup on n’arrivait pas à mettre les ballons au fond. Après quand vous ratez plusieurs fois, vous êtes un peu crispés, et tout peut arriver », a expliqué Serge Mimpo.

- Publicité-

Le technicien camerounais souhaite cependant poursuivre l’aventure à la tête de cette sélection afin d’apprendre de ses erreurs en bâtissant une nouvelle équipe. « Je suis encore là, je vais continuer de travailler pour trouver des bonnes pépites, c’est ce qu’il faut faire. Aller chercher ceux qui sont bons et essayer d’améliorer beaucoup de choses », a-t-il conclu. A noter que la CAN U17 2023 se poursuit ce mercredi avec les quarts de finale. Sénégal-Afrique du Sud et Maroc-Algérie, Mali-Congo et Nigéria-Burkina Faso sont les affiches du jour.

Articles similaires