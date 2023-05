CAN U17 2023: éliminé par le Maroc, le Mali s’en prend à l’arbitrage

-Publicité-

L’élimination des Aiglonnets en demi-finale de la CAN U17 2023, battus aux tirs au but par le Maroc (0-0, 4-5 tab), passe très mal du côté du Mali, où l’ancien international Fousseni Diawara a fustigé l’arbitrage dont les décisions ont précipité l’échec de ses jeunes frères.

S’il va disputer la Coupe du monde U17 qui aura lieu plus tard dans l’année, le Mali ne soulèvera pas son troisième trophée en CAN cadette. Les Aiglonnets ont été éliminés de la compétition après leur défaite face au Maroc. Contre les Lionceaux de l’Atlas dans un match comptant pour les demi-finales, les U17 du Mali se sont inclinés aux tirs au but (0-0, 4-5 tab). Une grosse désillusion pour les Aiglonnets mais dont le destin aurait pu en être autrement si les poulains de Soumaïla Coulibaly avaient bénéficié d’un penalty à la 85è minute.

En effet, l’arbitre de la rencontre n’a pas accordé de penalty aux maliens, encore moins regardé les images à la VAR, alors que le milieu marocain Amine Katiba venait de faire tomber Ibrahim Diarra dans la surface de réparation (0-0, 85e). Une décision qui a déclenché l’ire des internautes qui ont fustigé l’arbitrage sur Twitter. Le consultant de Canal+ Sport Afrique, qui avait commenté la rencontre sur la chaine cryptée, Fousseni Diawara, a également reproché à l’homme en jaune de ne pas avoir pris ses « responsabilités ».

Fousseni Diawara tacle l’arbitre

« Des arbitres qui ne prennent pas leurs responsabilités. Et ça va encore accuser le staff de ne pas mettre la pression sur le corps arbitral », a pesté l’ex-international malien (55 capes). « Chacun ses responsabilités ! Les arbitres ont tremblé encore une fois », a-t-il ajouté en réponse à un commentaire.

IL N Y A PAS EU PENALTY ?! APRES ANALYSE DE LA VAR EN PLUS !!! pic.twitter.com/r4GWJn8q0y — Les Aigles Du Mali 🇲🇱🦅 (@AiglesDuMali_) May 14, 2023

Chacun doit jouer son rôle et le staff n'a pas à mettre une quelconque pression pour que l'arbitre fasse SON travail. — Bouarefafoune (@Footbal17270898) May 14, 2023

Taxé de mauvais « perdant », l’ancien défenseur de l’AS Saint-Étienne a levé tous les doutes mettant en cause son impartialité. En effet, interpellé par un internaute, Fousseni Diawara a également estimé que l’arbitre aurait pu – ou dû – siffler un penalty pour une faute du gardien malien, Bourama Koné, sur le Marocain Ait Boudlal en première période (23e). « Faute penalty ! », a-t-il réagi en commentaire.

