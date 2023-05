CAN U17 2023: écrasé par le Sénégal, l’Algérie pointe le physique des Lionceaux

-Publicité-

Le sélectionneur de l’Algérie, Rezki Remmane, a analysé la défaite des Fennecs U17 face à leur homologue sénégalais (0-3) en phase de groupe de la CAN des moins de 17 ans. Et le coach des Verts a regretté la forme physique des siens face aux Lionceaux de la Téranga.

Tombeuse de la Somalie (2-0) en match d’ouverture, l’Algérie n’a pas réussi à enchaîner contre le Sénégal. Face aux Lionceaux de la Téranga mardi soir, dans un match comptant pour la deuxième journée des phases de groupe de la CAN U17 2023, les Fennecs cadets se sont inclinés sur le score sans appel de 3-0. Une défaite qui complique la tâche à l’équipe hôte du tournoi qui va devoir assurer lors de la dernière journée face au Congo.

En conférence de presse d’après-match, le sélectionneur algérien Rezki Remmane est revenu sur la défaite de son équipe contre le Sénégal. Et le coach des Verts estime que cet échec de ses poulains est en partie dû à la forme physique des Algériens, pas adaptée pour rivaliser avec la morphologie des Sénégalais.

« Nous avions parlé de la constitution physique des joueurs du Sénégal qui aujourd’hui nous ont vraiment dérangés dans notre jeu, même si nous avions voulu jouer notre football, on ne voulait pas fermer le jeu. Nous sommes tombés sur une équipe puissante« , a mis en avant le technicien.

« Quand vous êtes battus dans les duels et sur les seconds ballons, c’est ce qui fait la différence. Nous avons étudié cette équipe du Sénégal, on savait qu’elle pratiquait un pressing positionnel haut pour empêcher l’adversaire de construire. On a travaillé les sorties de balle avec le gardien qui devait envoyer des ballons loin pour sauter le premier rideau sénégalais, mais le joueur que nous avions positionné à la réception n’a pas su exploiter ces ballons de la bonne façon« , a-t-il ajouté.

Le sélectionneur Rezki Remman sait ce qu’il doit faire pour redresser la barre face au Congo vendredi, au stade Nelson Mandela. En cas de défaite, l’équipe algérienne devrait prier pour espérer terminer parmi les meilleurs 3es.

