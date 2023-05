CAN U17 2023: Burkina Faso-Mali ou la bataille pour la 3è place

-Publicité-

En attendant la grande finale entre le Sénégal et le Maroc prévue ce vendredi, le Burkina Faso et le Mali se retrouveront ce jeudi soir à Annaba, pour le match de classement de la CAN U17 2023. Un duel pour arracher la troisième place sur le podium.

Trois semaines après la courte victoire du Mali face au Burkina Faso (1-0) en phase de groupe, les deux équipes se retrouvent à nouveau. Les Etalons et les Aiglonnets s’affrontent en effet ce jeudi soir à Annaba (20h, GMT+1), à l’occasion du match de classement de la CAN U17 2023.

Si disputer la petite finale n’était sans doute pas l’objectif des deux équipes avant le début de cette Coupe d’Afrique, nul doute que les troupes de Brahima Traoré (Burkina Faso) comme celles de Soumaila Coulibaly (Mali) mettront du cœur à l’ouvrage pour clôturer de belle manière leur tournoi. Ce sera aussi une consolation, assez maigre certes, par rapport à la déception des demi-finales. Les Burkinabè ont été défaits de justesse par le Sénégal (1-1, 5 tab à 4), tout comme les troupes maliennes (0-0, 6 tab à 5), qui doivent encore avoir à travers la gorge le pénalty non sifflé en fin de partie…

Le programme de jeudi à la CAN U17 (heure en GMT+1)

20h, Burkina Faso-Mali (match pour la troisième place), stade du 19-Mai-1956, Annaba.

