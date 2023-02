CAN U17 2023: Augustin Senghor commente le groupe du Sénégal

Le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, a réagi au tirage au sort des phases de groupe de la CAN U17 2023. Et le boss de FSF estime que les Lions cadets ont de quoi tirer leur épingle du jeu.

Les dés sont jetés! Le tirage au sort des phases de groupe de la CAN U17 2023 a été effectué mercredi dernier au Caire en Egypte. 12 équipes sont en lice pour le sacre suprême. Elles sont réparties en trois groupes de quatre équipes. Régulièrement présents à cette phase finale ces dernières années, le Sénégal est logé dans le groupe A. Les Lionceaux de la Téranga vont croiser le fer avec l’Algérie, pays organisateur, le Congo et la Somalie. Des adversaires que vont devoir battre les Sénégalais pour valider leur ticket pour le second tour.

Mais pour le président de la Fédération sénégalaise de football, ses jeunes poulains n’ont pas à rougir face à leurs co-locataires qui sont à leur portée. Augustin Senghor rêve d’ailleurs de voir le Sénégal remporter ce trophée. « La seule chose qui peut aujourd’hui constituer un challenge, c’est que nous partageons encore une fois avec le pays hôte, l’Algérie, le même groupe A. Mais c’est bien parce qu’à mon avis il y’a de la place pour la qualification et passer le premier tour« , a déclaré le boss de la FSF dans une interview accordée à wiwsport.

« L’objectif sera de terminer premier ou deuxième du groupe pour non seulement accéder à la phase à élimination directe mais aussi pour être dans un bon tableau pour aller jusqu’au bout. Parce que nous voulons retourner en Coupe du monde en étant parmi les 4 finalistes, mais surtout pourquoi ne pas gagner le trophée. A l’ère du « Mankoo wutti ndam li », l’objectif, quelles que soient les catégories où le genre, c’est toujours d’aller au bout de nos compétitions et de gagner. On va se donner les moyens », a ajouté Augustin Senghor.

Pour rappel, la Coupe d’Afrique des Nations U17 se déroulera du 29 avril au 19 mai 2023, dans les villes d’Alger, Constantine et Annaba qui accueillent actuellement le Championnat d’Afrique des Nations 2022.

Les deux premiers de chaque groupe et les deux meilleurs 3e toutes poules confondues accéderont aux quarts de finale. Les quatre demi-finalistes valideront leur billet pour la Coupe du monde U17, programmée du 10 novembre au 2 décembre 2023 au Pérou.

Les groupes de la CAN U17 :

Groupe A : Algérie, Sénégal, Congo, Somalie.

Groupe B : Nigeria, Maroc, Afrique du Sud, Zambie.

Groupe C : Cameroun, Mali, Burkina Faso, Soudan du Sud