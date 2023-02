CAN U17 2023: Algérie-Sénégal, Nigéria-Maroc, le tirage au sort complet

La Confédération africaine de football a procédé ce mercredi au tirage au sort des phases de groupe de la CAN U17 2023. Un tirage qui a accouché de gros duels en perspective.

Les 12 équipes qualifiées pour la phase finale de la CAN U17 2023 sont désormais fixées sur leur sort. La CAF a effectué ce mercredi le tirage au sort des phases de groupe de la compétition. Un tirage qui n’a été clément pour aucune des nations en lice.

Hôte du tournoi, l’Algérie hérite de la poule A. Les Fennecs cadets vont croiser le fer avec le Sénégal, qui monte de plus en plus en puissance dans cette catégorie de jeunes, le Congo, absent des trois dernières années, et la Somalie qui va disputer cette Coupe d’Afrique pour la première fois de son histoire.

Le groupe B réunit le Nigéria, demi-finaliste de la précédente édition, le Maroc, éliminé en phase de groupes en 2019, l’Afrique du Sud, absente des deux précédentes éditions, et la Zambie qui n’a jamais dépassé le premier tour.

Quant à la poule C, la plus relevée, elle mettra aux prises les géants et grands favoris pour cette édition. Tenant du titre, le Cameroun tentera de tirer son épingle du jeu face au Mali, sacré en 2015 et 2017, le Burkina Faso, vainqueur de l’édition 2011 et le Soudan, qui fera son baptême de feu dans ce groupe.

À rappeler que la Coupe d’Afrique des Nations U17 se déroulera du 29 avril au 19 mai 2023, dans les villes d’Alger, Constantine et Annaba qui accueillent actuellement le Championnat d’Afrique des Nations 2022.

Les deux premiers de chaque groupe et les deux meilleurs 3e toutes poules confondues accéderont aux quarts de finale. Les quatre demi-finalistes valideront leur billet pour la Coupe du monde U17, programmée du 10 novembre au 2 décembre 2023 au Pérou.

Les groupes de la CAN U17 :

Groupe A : Algérie, Sénégal, Congo, Somalie.

Groupe B : Nigeria, Maroc, Afrique du Sud, Zambie.

Groupe C : Cameroun, Mali, Burkina Faso, Soudan du Sud

Nous vous présentons les 1️⃣2️⃣ équipes participantes à la 15ème édition de la #TotalEnergiesAFCONU17 🤩



Qui remportera le titre en mai? 🤔 pic.twitter.com/ksEQypmLYO — MARHABA (@caf_online_FR) February 1, 2023