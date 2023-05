CAN U17 2023: accueil présidentiel et le jackpot pour les Lionceaux de la Téranga

-Publicité-

Vainqueurs de la CAN U17 en Algérie, victorieux du Maroc (2-1) en finale, les Lionceaux de la Téranga sont rentrés ce weekend au Sénégal. Et les champions d’Afrique ont été accueillis en héros.

Les Lionceaux ont atterri à l’aéroport international Blaise Diagne de Dakar à bord d’un avion d’Air Algérie dans la nuit de samedi à dimanche, où ils ont été chaleureusement accueillis par quelques membres de la Fédération sénégalaise de football (FSF) et les acclamations des supporters.

« Ils nous ont honorés. Le Sénégal est une fois de plus au sommet de l’Afrique (après la CAN 2021, le CHAN 2022 et la CAN U20, ndlr). Nous ne pouvons que prier pour eux, ce qui démontre la pertinence de notre vision. (…) C’est un moment de prospérité et cela montre que la politique mise en œuvre jusqu’à présent, qui nous a valu tous ces résultats, sera poursuivie« , s’est satisfait un responsable de la FSF après avoir reçu le trophée des mains du capitaine Amara Diouf.

Après avoir passé la nuit à l’hôtel, les joueurs et le staff de l’entraîneur Serigne Saliou Dia ont été reçus en audience par le président Macky Sall au Palais de la République dimanche matin. Cette rencontre solennelle a été l’occasion pour le chef de l’État d’annoncer une gratification spéciale sous forme d’une prime individuelle de 10 millions de FCFA pour chaque joueur et membre de l’équipe technique.

« En vous recevant au Palais de la République, j’ai voulu faire de vous un exemple pour notre jeunesse, qui vous considère désormais comme une source d’inspiration dans la recherche de l’excellence. Vous avez marqué l’histoire et honoré la nation sénégalaise. C’est pourquoi, pour vous dire merci, j’ai décidé de vous allouer, ainsi qu’à chaque membre de la délégation de la CAN, une prime de 10 millions de FCFA », a déclaré Sall, selon les propos relayés par le média Wiwsport. S

Selon la même source, la prime du sélectionneur Serigne Saliou Dia a été doublée, et il recevra donc une récompense de 20 millions de FCFA en reconnaissance de son travail à la tête des Lionceaux.

