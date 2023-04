CAN scolaire 2023: le CEG Cobly s’incline contre CSG Mfilou et se met en danger

Le CEG Cobly a hypothéqué ses chances de qualification pour les demi-finales de la CAN scolaire 2023 après sa défaite de ce vendredi face à CSG Mfilou (0-1), à Durban en Afrique du Sud.

Alors que le CEG Sainte Rita savoure sa qualification pour les demi-finales de la CAN scolaire 2023, acquise ce vendredi matin après sa large victoire contre CEM Belaouche Ouhladji (4-1), l’autre équipe béninoise en lice, le CEG Cobly pourrait elle quitter la compétition. Les jeunes Amazones n’ont en effet plus leur destin entre leur main dans ce tournoi. La raison? Leur défaite de ce jour contre le CSG Mfilou.

Face en effet aux Congolais pour leur troisième sorties dans cette compétition, les Béninoises se sont inclinées sur le score de 1-0. Dans un match où elles ont pourtant tout donné, les filles de l’école du nord du Bénin ont finalement courbé l’échine face au réalisme de CSG Mfilou qui a su conserver son court avantage jusqu’au coup de sifflet final.

- Publicité-

Avec cette défaite, cruelle sans doute, le CEG Cobly n’est plus maître de son destin dans cette compétition. Avec 4 points au compteur en 3 apparitions, les Béninoises devront attendre le résultat du match de 14h (heure du Bénin) entre le Congo et les Seychelles pour savoir si elles seront présentes en demi-finale ou non.