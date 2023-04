CAN scolaire 2023: CEG Sainte Rita massacre CEM Belaouche Ouhladji et file en demi-finale

Les garçons du CEG Sainte Rita ont validé leur ticket pour les demi-finales du Championnat Africain de Football Scolaire après leur victoire face à CEM Belaouche Ouhladji (4-1) ce vendredi, à Durban en Afrique du Sud.

Le CEG Sainte Rita va aussi disputer les demi-finales de la première édition de la CAN scolaire 2023. Les jeunes Guépards se sont en effet qualifiés pour le dernier carré du tournoi après leur démonstration de force ce vendredi matin face à CEM Belaouche Ouhladji. Opposés en effet aux Algériens dans un match comptant pour leur quatrième sortie dans cette compétition, les Béninois se sont imposés sur le score de 4-1.

Très réalistes dans un match où ils ont dominé de la tête et des épaules, les poulains du coach Sévérin Danha ont donné une leçon de foot à leurs adversaires qui n’ont réussi qu’à sauver l’honneur. Un bel exploit des Béninois qui achèvent les phases de groupe avec deux victoires et deux défaites, pour leur première participation à cette CAN scolaire.

- Publicité-

Le CEG Sainte Rita connaîtra son adversaire après la dernière rencontre de poule, entre Clapham de l’Afrique du Sud et CEM Belaouche Mouhend Oulhadji de l’Algérie prévue pour démarrer à 14h. Les demi-finales auront lieu ce samedi 8 avril 2023 à partir de 8h30 et la finale garçon de cette première édition de la Coupe d’Afrique Scolaire à 13h.