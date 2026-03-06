Benin Web TV
CAN féminine 2026: l’attaquante nigériane Omorinsola Babajide fustige le report décidé par la CAF

L’attaquante nigériane Omorinsola Babajide a vivement critiqué la décision de la Confédération africaine de football de reporter la Coupe d’Afrique des nations féminine 2026 au Maroc. La buteuse des Super Falcons a dénonçé une situation « honteuse » alors que les équipes étaient déjà en pleine préparation.

L’attaquante des Super Falcons, Omorinsola Babajide, n’a pas caché sa frustration après l’annonce du report de la Coupe d’Afrique des nations féminine 2026. Une décision officialisée jeudi par la Confédération africaine de football, qui a décalé la compétition prévue initialement le 17 mars au Maroc à juillet 2026.

L’instance dirigeante du football africain a évoqué des « circonstances imprévues » pour justifier ce changement de calendrier. Une annonce qui intervient alors que la majorité des seize sélections qualifiées avaient déjà lancé leur préparation, profitant notamment de la dernière fenêtre internationale pour disputer plusieurs rencontres amicales.

Cette décision a suscité de vives réactions parmi les joueuses. Évoluant aujourd’hui à AS Roma, l’ancienne joueuse de Liverpool FC n’a pas mâché ses mots sur les réseaux sociaux. « C’est honteux », a-t-elle écrit sur X, avant d’ajouter : « C’est même devenu embarrassant. » Un coup dur pour les sélections engagées, contraintes de revoir leur programme de préparation à quelques jours seulement du coup d’envoi initialement prévu.

