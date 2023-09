CAN féminine 2024 (Q): RCA 1-7 Mali, Djibouti 0-7 Togo, les résultats du 1er tour aller

-Publicité-

Découvrez les résultats des rencontres disputées vendredi à travers le continent, comptant pour le premier tour aller des éliminatoires de la CAN féminine 2024.

A travers les pelouses africaines se disputaient vendredi les derniers matchs du premier tour aller des éliminatoires de la CAN féminine 2024. Quart de finaliste de la dernière édition, le Sénégal n’a fait mieux qu’un match nul à domicile contre le Mozambique. Bousculées par des Mambas dames très accrocheuses, les Lionnes de la Téranga ont finalement fini la partie sur le score de 1-1. Un résultat qui n’arrange aucune des deux formations qui vont devoir se départager dans une semaine au match retour.

Si les Sénégalaises peinaient face aux Mozambicaines, les autres cadors du continent n’ont pas failli à leur mission. C’est le cas du Mali qui n’a fait qu’une bouchée de la modeste équipe de la République centrafricaine (7-1). Pourtant réduites à 10 contre 10, les Aigles ont déroulé sur des réalisations de Aguicha Diarra et Aïssata Traoré, respectivement auteures d’un triplé et d’un doublé, plus des buts de Fatoumata Diarra et Oumou Koné. Démonstration de force également de la Tunisie qui a coulé le Niger (7-0), à la faveur d’un triplé de Sabrine Ellouzi, d’un doublé de Mariem Houij et de réalisations de Yasmine Klai et d’Hanna Hamdi.

Tous les résultats du premier tour aller:

Articles similaires