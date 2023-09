CAN Féminine 2024 (Q): liste des Amazones convoquées pour le 1er tour

-Publicité-

Le sélectionneur du Bénin, Symphorien Tehou, a dévoilé une liste de 25 joueuses pour le premier tour éliminatoire de la CAN féminine 2024. Les Amazones affronteront la RDC en double confrontation aller/retour.

La CAN 2024 sera la 15ème édition du tournoi biennal de football féminin africain organisé par la Confédération africaine de football et va se tenir au Maroc. Et comme toutes les compétitions de la CAF, les équipes appelées pour ce tournoi continental doivent passer par les phases qualificatives pour composter leur ticket pour la phase finale. Des tours éliminatoires avec le premier round prévu cette semaine en match aller/retour.

Egalement en lice pour la phase finale, le Bénin va croiser les crampons avec la RDC. Les Amazones défieront les Congolaises ce vendredi à Kinshasa avant de recevoir leurs adversaires lundi prochain à Cotonou. Et pour l’occasion, le sélectionneur Symphorien Tehou a convoqué 25 joueuses avec l’attaquante Léa Fachinan qui évolue à Clermont Foot en première division française.

- Publicité-

Le groupe est depuis le weekend dernier au stade René Pleven, où il enchaine les séances d’entrainement, entrant dans le cadre de la préparation de la double confrontation.

Le groupe des Amazones:

• Gardiennes

– Diane OGOUN (Inter d’Abidjan/Côte d’Ivoire)

- Publicité-

– Sourakatou ALLASSANE (Aïnonvi/Bénin)

– Rafiath Kinnou (Aïnonvi/Bénin)

• Défenseures

- Advertisement -

– Kadidjath OROU KARO (Élite AC/Bénin)

– Rachidatou MOUMOUNI (Naja/Bénin)

– Lamatou ASSOUMA (AS Gamia /Bénin)

– Saoudatou IMOROU (Élite/Bénin)

– Claudine TOSSOU (Aïnonvi/Bénin)

– Martine HESSANON (Dynamique/Bénin)

– Jocelyne TECHRI (AS Gamia/Bénin)

– Abibath Zato (Élite /Bénin)

– Laura ABIKOU (UMSA/Bénin)

– Faridatou MAMA (Espoir / Bénin)

• Millieux

– Marguerite AHOUASSOU (UMSA/Bénin)

– Merveille ZINSOU (Naja/Bénin)

– Lucienne ZOHOUNGBOGBO (Espoir/Bénin)

– Leilatou AFFO

– Ruth HONHOUE (Dynamique/Bénin)

– Valentine CLOTOE (Sam Nelly/Bénin)

– Noélie ABAMON (Clermont/France)

• Attaquantes

– Kadidjatou IMOROU (Élite AC/Bénin)

– Aude GBEDJISSI (Lens/France)

– Milhad SADIKOU( AAS Sarcelles/France)

– Yolande GNAMMI (CRAH/Maroc )

– Léa FACHINAN (Clermont /France)

Articles similaires