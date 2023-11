CAN Féminine 2024 (Q): le Togo écrasé en Tanzanie

Le Togo s’est incliné face à la Tanzanie (0-3) à Dar es Salam ce jeudi, en match aller du dernier tour éliminatoire de la CAN Féminine 2024.

Le Togo vient grandement de compromettre ses chances de qualification à la phase finale de la CAN Féminine 2024 qui aura lieu au Maroc. Les Eperviers dames se sont lourdement inclinées face à la Tanzanie ce mercredi, à l’occasion de la manche aller du dernier tour éliminatoire du tournoi. Opposées cet après-midi à l’équipe hôte dans une rencontre disputée à Dar es Salam, les Togolaises ont été battues sur le score sans appel de 3-0.

Menée 1-0 à la pause sur un but sur pénalty signé Oppah Clément, la Team Togo va en prendre deux autres au retour des vestiaires. Intenable dans cette rencontre, Oppah va s’offrir un doublé avant de passer le relais à l’une de ses coéquipières pour le 3-0. Un cuisant échec des visiteuses qui payent cher leur manque de réalisme. Woedikou Mafille et Gake Reine ont trouvé le montant et Woedikou Mafille a raté une grosse occasion de but.

Le Togo va devoir réaliser une remontada lors de la phase retour, mardi prochain au stade de Kégué, pour ne pas dire adieu au tournoi. Les Tanzaniennes n’ont de leur côté, plus qu’à conserver leur confortable avantage pour accéder à la compétition continentale.