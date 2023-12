CAN Féminine 2024 (Q): le programme de ce vendredi

Découvrez les affiches de ce vendredi, comptant pour la phase aller du dernier tour qualificatif pour la phase finale de la CAN Féminine 2024 qui se tiendra au Maroc.

La manche aller du dernier tour éliminatoire de la CAN Féminine 2024 s’achève ce vendredi avec deux rencontres au programme. Au stade sportif d’Accra, le Ghana recevra la Namibie, à partir de 14 h30 (GMT). Les Black Queens, désireuses de faire leur retour après avoir raté le dernier tournoi, visent une large victoire face à l’équipe namibienne, histoire de se mettre à l’abri avant la manche retour la semaine prochaine.

« Nous avons eu un bon entraînement cette semaine et nous avons tous les joueurs frais et prêts. Nous sommes impatients de réaliser une bonne performance sur le terrain demain. Il s’agit de gagner et d’obtenir le résultat. Nous sommes pleinement déterminés à remplir notre travail en le match aller contre la Namibie« , a déclaré la sélectionneuse du Ghana, Nora Hauptle, à la presse, ce jeudi.

Le Ghana démarre ce match en tant que grand favori, avec neuf victoires consécutives sous la direction de Hauptle, avec plus de 25 buts marqués et zéro encaissé. L’autre affiche au programme, opposera à partir de 16 heures (GMT), la Guinée Equatoriale à la République démocratique du Congo.

Le programme complet de ce vendredi 1er décembre 2023 (heures en GMT) :

Ghana – Namibia 14h30

Guinée équatoriale – République Démocratique du Congo 16h00