CAN féminine 2024 (Q): le Bénin hérite de la RDC, le tirage au sort complet

La CAF a procédé ce jeudi à Rabat, au tirage au sort des éliminatoires de la CAN féminine 2024 qui aura lieu au Maroc. Le Bénin affrontera la RDC au premier tour.

Les équipes en course pour la phase finale de la CAN féminine 2024 sont désormais fixées sur leur sort. La CAF a en effet procédé ce jeudi au tirage au sort des éliminatoires du tournoi continental. Champion en titre, l’Afrique du Sud est exempté du premier tour. Les Banyana Banyana affronteront le vainqueur d’Eswatini-Burkina Faso lors du deuxième et dernier tour des phases qualificatives.

Arrivée troisième lors de la dernière édition, la Zambie jouera également sa qualification pour la Coupe d’Afrique face au vainqueur d’Angola-Soudan. Nation la plus titrée dans cette compétition, le Nigéria lui, va devoir passer par le premier tour éliminatoire. Les Super Falcons affronteront Sao Tomé et Principe. Et en cas de victoire, les Nigérianes seront opposés au vainqueur de l’autre match entre le Cap-Vert et le Liberia.

Egalement en lice, le Bénin défiera la RDC. Les Amazones croiseront les crampons avec les Léopards, avant une éventuelle confrontation avec l’équipe qui sortira victorieuse de la rencontre entre la Guinée Equatoriale et la Libye. A préciser que les matchs se joueront en aller et retour.

Le tirage des éliminatoires de la CAN féminine 2024 :

