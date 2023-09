CAN Féminine 2024 (Q): le Bénin déjà éliminé, les affiches du 2nd tour préliminaire

-Publicité-

Découvrez les rencontres du second tour préliminaire de la CAN Féminine 2024. La phase finale du tournoi continental aura lieu au Maroc, hôte désigné de la compétition.

Avec les dernières rencontres du premier tour disputées mardi soir, on connait désormais les équipes qualifiées pour le second tour préliminaire de la CAN féminine 2024 et avec, les affiches des matchs à venir.

Tombeur du Cameroun, quart de finaliste de la dernière édition, le Kenya croisera les crampons avec le Botswana. Un duel qui promet avec une équipe botswanaise séduisante dans ces éliminatoires, avec une démonstration de force face au Gabon (10-1) en double confrontation.

Bourreau du Djibouti (13-0 sur l’ensemble des deux matchs), le Togo tentera d’arracher son ticket pour la phase finale face à la Tanzanie, vainqueur de la Côte d’ivoire. Victorieuse des Amazones du Bénin, la RDC de son côté se mesurera à la Guinée Equatoriale.

Les autres affiches de ce second tour donne Burkina Faso – Afrique du Sud, Ghana – Namibie ou encore Sénégal – Égypte. A noter que le second tour préliminaire se joue entre fin novembre et début décembre prochain. Les vainqueurs de ce round valideront leur ticket pour la phase finale, qui aura lieu au Maroc.

Tableau complet des matchs du second tour qualificatif:

Burkina Faso – Afrique du Sud

Tanzanie – Togo

Kenya – Botswana

Ghana – Namibie

Sénégal – Égypte

Tunisie – Congo

Nigéria – Cap-Vert

Mali – Guinée

Algérie – Burundi

Angola – Zambie

Guinée équatoriale – RDC

