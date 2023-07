CAN féminine 2024 (Q): la CAF dévoile la date du tirage au sort

Le tirage au sort des éliminatoires de la CAN féminine 2024 et de la Ligue des champions féminine 2023 aura lieu cette semaine à Rabat au Maroc, a annoncé ce mardi la CAF.

Dans un communiqué publié sur son site, la CAF a annoncé que le tirage au sort de la Ligue des champions féminine Côte d’Ivoire 2023 aura lieu mercredi à 18h00. Le communiqué précise également que le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations Féminine Maroc 2024 se déroulera jeudi à la même heure.

L’instance faîtière du football africain rappelle que la dernière édition de la Coupe d’Afrique des Nations féminines, baptisée « TotalEnergies Maroc 2022 », a enregistré de nombreux records d’affluence et d’audience télévisuelle, démontrant ainsi la croissance du football féminin sur le continent. La finale de la CAN féminine a été diffusée dans plus de 85 pays à travers le monde, établissant ainsi un nouveau record pour cet événement.

Par ailleurs, le communiqué souligne que la Ligue des Champions féminines de la CAF est la première compétition continentale de clubs féminins en Afrique. Il mentionne que Mamelodi Sundowns, basé en Afrique du Sud, a remporté la première édition en 2021, tandis que l’ASS FAR a été sacrée championne en 2022.

