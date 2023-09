CAN Féminine 2024 (Q): en quête de remontada, le Bénin éliminé par la RDC

-Publicité-

Battu 2-1 à Kinshasa, le Bénin s’est incliné face à la RDC (1-2) ce mardi à Cotonou, dans le cadre de la manche retour du premier tour éliminatoire de la CAN Féminine 2024. Une double défaite synonyme d’élimination des Amazones de la course à la phase finale de la compétition.

A l’instar du Cameroun, de la Côte d’ivoire ou encore le Niger, le Bénin ne sera pas au Maroc en 2024, hôte de la CAN féminine 2024. Les Amazones sont out de la phase finale de la compétition après leur double défaite face à la RDC au premier tour.

Déjà battues par les Léopards à Kinshasa (2-1), les Béninoises ont essuyé une nouvelle défaite, cette fois-ci à Cotonou, à l’occasion de la manche retour. Devant leur public au stade Général Mathieu Kérékou, les protégées du coach Symphorien Tehou se sont inclinées sur le score de 2-1.

Pourtant bien entrées dans la partie avec l’ouverture précoce du score, signée Yolande Gnanmi (5ème), un but qui qualifie virtuellement la team Bénin, les Amazones vont se faire renverser après la demi-heure de jeu. Merveille Kanjinga, auteur d’un doublé express (32ème et 34ème) a mis fin aux rêves des Béninoises. Pour le plus grand bonheur des Congolais qui retrouveront le Burkina Faso au second tour.

