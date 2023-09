CAN Féminine 2024 (Q): éliminé, le coach du Bénin accuse les bruits dans le stade

-Publicité-

Le sélectionneur du Bénin, Symphorien Tehou, a réagi à l’élimination des Amazones de la CAN féminine 2024, battues par la RDC (1-2) à Cotonou. Et le technicien a expliqué que les bruits dans le stade ont en partie précipité la chute de ses dames.

A l’instar des Guépards, punis par le Mozambique en phase qualificative de la 34è édition de la Coupe d’Afrique des nations, les Amazones ne disputeront pas non plus la phase finale de la CAN féminine 2024. Les Béninoises ont été éliminées des éliminatoires après leur défaite face à la RDC en double confrontation. En effet, battues 2-1 à Kinshasa la semaine dernière, la team Bénin s’est de nouveau inclinée face aux Léopards dames (2-1), mardi lors de la manche retour du premier tour préliminaire.

Et pourtant, les Amazones auraient pu arracher la qualification au stade Général Mathieu Kérékou. Bien entrée dans la partie avec l’ouverture précoce du score, signée Yolande Gnanmi (5ème), un but qui qualifie virtuellement la team Bénin, l’équipe locale va se faire renverser après la demi-heure de jeu. Merveille Kanjinga, auteur d’un doublé express (32ème et 34ème) a mis fin aux rêves des Béninoises.

Une grosse désillusion pour le sélectionneur Symphorien Tehou qui a réagi à cette élimination de ses dames. En conférence de presse d’après-match, le technicien a regretté les deux buts encaissés par ses joueuses qui tenaient pourtant le match par le bon bout. Et le coach béninois a estimé que le résultat aurait pu être différent si ses consignes étaient parvenues à sa troupe durant la partie.

« Quand on a marqué le premier but, les filles ont voulu conserver cet avantage. Malgré que moi je criais pour les remettre en place, elles n’entendaient pas. Il y avait les tam-tams et tout (…) Elles n’entendaient pas. Donc, ça a fait qu’on n’a pas pu les cadrer en ce temps-là », a-t-il expliqué aux journalistes.

La qualification pour les JO Paris 2024

Mais peu importe, que ce soient les tam-tams, les tambourins ou les chants des supporters pour encourager leur équipe nationale, l’élimination est déjà consommée. Va falloir désormais se concentrer sur les prochaines échéances, notamment la qualification pour les JO 2024 à Paris. Les Amazones se sont qualifiées pour le second tour éliminatoire du foot féminin du tournoi olympique après leur double victoire face à la Guinée-Bissau (2-2, 2-3) au premier tour.

