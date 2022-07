CAN Féminine 2022: Sénégal vs Maroc pour la tête du groupe A, le programme de ce vendredi

Découvrez les rencontres au programme ce vendredi, comptant pour la troisième et dernière journée des phases de groupe de la CAN Féminine 2022.

La troisième et dernière journée des phases de groupe de la CAN Féminine 2022 s’ouvre ce vendredi avec l’entrée en lice de la poule A. Maroc vs Sénégal et Burkina Faso vs Ouganda sont les affiches au programme.

Déjà qualifié pour les quarts de finale, le Sénégal défie le Maroc à Rabat. Contre un adversaire assuré également de disputer les phases à élimination directe du tournoi, les Lionnes de la Téranga vont tenter de prendre la tête de cette poule face à leurs homologues de l’Atlas qui visent également le fauteuil de leader.

Un duel important pour les Sénégalaises qui vont cependant l’aborder sans tous leurs cadres. En effet, deux éléments du sélectionneur national Mame Moussa Cissé vont manquer à l’appel. Il s’agit de la gardienne.

Un match pour l’honneur

Éliminés du tournoi après deux défaites en deux sorties, le Burkina Faso et l’Ouganda s’affronteront de leur côté à Casablanca. A la traîne dans cette compétition, les Étalons vont tenter de repartir de cette CAN avec au moins une victoire. Mais il ne faut pas sous-estimer les Zèbres qui ne viendront certainement pas en victime expiatoire. Malgré donc son statut de match sans enjeux, cette bataille des éliminées risque donc d’être âprement disputée.

Le programme de ce vendredi 8 juillet 2022:

Maroc – Sénégal, à 20h TU à Rabat [groupe A]

Burkina Faso – Ouganda, à 20h TU à Casablanca [groupe A]