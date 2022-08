CAN Féminine 2022-Nigeria : les Super Falcons, toujours impayées

Malgré les protestations et les menaces, les Super Falcons du Nigéria ne sont toujours pas entrées en possession de leur prime de participation de la CAN féminine 2022, achevée depuis fin juillet. Une situation qui fait grand bruit dans le nid des Aigles nigérians.

Elles avaient menacé de boycotter la rencontre face à la Zambie en phase de groupe, avant de finalement jouer le match, pour protester contre le non-paiement de leur prime de participation à la CAN féminine 2022. Mais depuis plus de deux semaines après la fin du tournoi, les Super Falcons ne sont toujours pas entrées en possession de leur prime et indemnité. Le Nigéria avait participé à la dernière Coupe d’Afrique dans la section féminine où il a échoué en demi-finale, battu par le Maroc (1-1, 4-5 tab).

Le ministre nigérian des Sports avait pourtant promis, au début des protestations, verser aux Super Falcons l’intégralité de leur prime. Mais les joueuses n’ont encore rien reçu. « Ils ont dit que l’argent avait été approuvé et nous parviendrait dans quelques jours. C’était avant le match contre la Zambie. Il est maintenant passé de cela à des excuses ridicules comme de mauvais numéros de compte à des problèmes de réseau. Les mensonges et le manque de respect montrent clairement qu’ils aiment traiter l’équipe féminine comme l’enfant non désiré», s’indigne une joueuse à BBC Sport Africa.

Et d’ajouter: «Le ministère des Sports a toujours été prompt à célébrer notre succès avec de grandes déclarations. Mais depuis que ce problème d’argent a commencé, ils sont restés très silencieux. Imaginez si l’une de leurs propres filles jouait pour le Nigeria, la traiteraient-elle comme ça ?»

La Fédération nigériane de football a toutefois assuré à BBC Sport que la situation est déjà sous contrôle. « Les joueuses devraient recevoir l’argent cette semaine car il a été traité.» Les Super Falcons doivent recevoir chacune 98 euros pour prime journalière, 2942 euros pour chaque victoire en phase de groupes et 4900 euros pour leur victoire en quart de final.