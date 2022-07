CAN Féminine 2022: neutralisé par le Togo, le Cameroun accuse les Éperviers de tricherie

Le sélectionneur national du Cameroun, Gabriel Zabo, accuse le Togo d’avoir usé de tricherie pour arracher le nul contre les Lionnes Indomptables (1-1) mercredi soir en deuxième journée du groupe B de la CAN Féminine 2022.

Grand favori pour le sacre suprême, le Cameroun peine à lancer sa campagne dans le tournoi de la CAN Féminine 2022 qui se déroule au Maroc. Tenues en échec par la Zambie (0-0) en ouverture, les Lionnes Indomptables ont essuyé une deuxième sortie sans victoire, cette fois-ci contre le Togo.

Opposée en effet à des Éperviers qui sortent pourtant d’un naufrage face à la Tunisie (4-1), la sélection camerounaise n’a pu faire mieux que de partager les points (1-1). Un résultat qui compromet les chances de qualification en quart de finale pour les Lionnes camerounaises qui vont devoir arracher la victoire lors de la dernière journée face à la Tunisie pour poursuivre l’aventure.

En conférence de presse d’après-match, le sélectionneur national Gabriel Zabo a analysé ce match qui met plus que jamais les Camerounaises dos au mur. Reconnaissant que ses filles ont manqué de réalisme dans les 16 mètres adverse, le technicien camerounais a cependant regretté l’attitude des Togolaises qui, selon lui, ont usé de tricherie pour arracher le match nul.

« Nous avons essayé. Bon il y a un autre facteur moi je pense que cette équipe-là est comme la Zambie, elles ont triché sur certaines choses c’est-à-dire tomber tomber. Il faut que les décideurs puissent trouver un moyen à ce genre de choses à ce genre de tricherie. Vous savez chacun vient avec ses armes, c’était à nous de marquer si nous avions marqué je pense elles n’allaient pas continuer à tomber« , a fustigé Gabriel Zabo en conférence de presse.

« La faute nous revient entièrement et moi le premier fautif. Il faut qu’on prenne la résolution de marquer des buts et marquer plus de but que l’adversaire on a largement la possibilité de le faire et il faut qu’on le fasse », a ajouté le technicien camerounais.