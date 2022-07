CAN Féminine 2022: les affiches des demi-finales

Avec les rencontres disputées jeudi soir, comptant pour les derniers matchs des quarts de finale, on connait désormais toutes les équipes qualifiées pour les demi-finales de la CAN Féminine 2022.

Les quatre pays qualifiés pour le dernier carré de la CAN 2022 sont connus. Pays organisateur, le Maroc affrontera le Nigéria. Un choc des titans entre les expérimentées Super Falcons et les outsiders Lionnes de l’Atlas, qualifiées pour la première fois de leur histoire en Coupe du monde de la même catégorie qui se tiendra en 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande. L’équipe nigériane a validé son ticket pour les demi-finales après sa victoire laborieuse face aux Lionnes Indomptables du Cameroun (1-0). Les Marocaines ont de leur côté disposé des Zèbres du Botswana (2-1).

La seconde affiche opposera l’Afrique du Sud à la Zambie. Les Banyana Banyana ont battu la Tunisie 1-0 alors que les Copper Queens se sont imposées face aux Lionnes de la Teranga mercredi aux tirs au but.

Ces deux matchs sont prévus le 18 juillet à Rabat. Les vainqueurs des deux matchs disputeront la finale de cette 12è édition de la CAN féminine. A préciser que ces quatre équipes sont qualifiées pour la coupe du monde féminine 2023.

Les affiches des démi-finales

Maroc-Nigeria

Zambie-Afrique du Sud