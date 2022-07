CAN Féminine 2022: le Togo pour la relance, le programme de ce mercredi

La deuxième journée des phases de groupe de la CAN Féminine 2022 se poursuit ce mercredi avec l’entrée en lice de la poule B. Zambie vs Tunisie et Togo vs Cameroun sont les affiches au programme.

Large vainqueur du Togo (4-1) en ouverture, la Tunisie joue ce mercredi sa qualification pour les quarts de finale de la CAN Féminine 2022. Les Aigles de Carthage affrontent en effet la Zambie à Casablanca dans le cadre de la deuxième journée du groupe B. Portée par une équipe solide défensivement et très réaliste dans les cages adverses, l’équipe tunisienne a les armes nécessaires pour décrocher sa deuxième victoire de rang dans ce tournoi.

Neutralisée par le Cameroun (0-0) pour son premier match, la Zambie de son côté n’a pas une position reluisante dans cette poule. Les Chipolopolos doivent prendre les trois points de la victoire pour rester en vie dans ce tournoi. Une mission périlleuse pour la sélection zambienne qui sera également privée de sa meilleure buteuse, Barbara Banda, écartée de la CAN Féminine 2022 « pour des raisons de santé ».

Le Togo pour la relance

Dans l’autre rencontre de cette poule, le Togo croisera les crampons avec le Cameroun à Casablanca. Mal embarquées dans ce tournoi, les deux équipes visent la victoire pour relancer leur campagne. Pression maximale cependant sur les Éperviers dames malmenées par la Tunisie en première journée.

« Nous avons fait un nul contre la Zambie alors que le match était à notre portée. Nous ne crachons pas sur le petit point que nous avons eu tout de même. Maintenant il faut regarder devant et penser au match contre le Togo. On a regardé le jeu de notre adversaire et je pense que demain ça va être un autre match et nous allons montrer un autre visage », a d’ailleurs prévenu le capitaine des Lionnes Indomptables, Ajara Nchout, qui ne veut faire aucun cadeau à l’équipe togolaise.

Le programme de ce mercredi 6 juillet 2022:

CAN féminine Maroc 2022 - Phase de groupe Zambia W - - Tunisia W CAN féminine Maroc 2022 - Phase de groupe Togo W - - Cameroon W