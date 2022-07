CAN Féminine 2022: le Togo et le Cameroun dos à dos

Le Togo et le Cameroun se sont neutralisés à Casablanca (1-1) mercredi soir, à l’occasion de la deuxième journée du groupe B de la CAN Féminine 2022. Un résultat qui n’arrange aucun des deux équipes qui vont devoir réagir lors de la dernière journée.

Pas de victoire dans la deuxième rencontre du groupe B de la CAN Féminine 2022 entre le Cameroun et le Togo. Les deux équipes se sont séparées sur un score nul (1-1) à l’issue de ce match disputé mercredi soir à Casablanca. Plus entreprenantes que lors de leur première sortie face à la Tunisie (4-1), les Éperviers avaient ouvert la marque sur un penalty transformé par Mafille Woedikou à la 28è minute.

Mais Estelle Johnson a égalisé avant la pause de la tête sur coup franc (38e). Les Lions Indomptables auraient pu remporter la partie au retour des vestiaires mais Nchout Ajara s’est vue refuser un but pour hors-jeu tandis que les attaquantes manquaient cruellement de réalisme. Score final: 1-1.

Un mauvais résultat pour les deux équipes qui laissent la Zambie prendre seule la tête de la poule B après son exploit face à la Tunisie (1-0) un peu plus tôt dans la journée. Tout se jouera donc pour les quatre formations lors de la dernière journée. Le Togo tentera de réaliser un miracle face aux Copper Queens tandis que le Cameroun jouera sa qualification pour les quarts de finale contre la Tunisie.