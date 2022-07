CAN Féminine 2022: le Sénégal et le Maroc qualifiés pour les quarts de finale

Le Sénégal s’est qualifié pour les quarts de finale de la CAN Féminine 2022 après sa victoire face au Burkina Faso (1-0) ce mardi soir. Hôte du tournoi, le Maroc a écrasé l’Ouganda et retrouve le prochain tour.

Démarrée le weekend dernier, la phase finale de la CAN Féminine 2022 a livré ce mardi ses deux premiers qualifiés pour les quarts de finale. Il s’agit du Sénégal et du Maroc. Les Lionnes de la Téranga ont validé leur ticket pour le prochain tour après leur victoire face au Burkina Faso (1-0). Face à des Étalons dames très accrocheuses, l’équipe sénégalaise a dû attendre les dernières minutes de la fin de la partie pour arracher la victoire.

Korka Fall a en effet délivré les siennes sur un penalty idéalement transformé. Déjà tombeur de l’Ouganda (2-0) en première journée. Le Sénégal se qualifie donc pour les quarts de finale après cette deuxième victoire consécutive. Un exploit pour les fauves de la Téranga qui n’avaient jamais atteint ce stade de leur histoire dans ce tournoi.

Le Maroc en quart de finale

Dans l’autre rencontre de cette poule A, le Maroc a facilement défait de l’Ouganda pour décrocher son billet pour le prochain tour. Sans trembler, les Lionnes de l’Atlas se sont imposées face aux Cranes sur le score de 3-1. Rosella Ayane (14e, s.p), Nissrine El Chad (68e) et la capitaine Ghizlane Chebbak (84e, s.p) ont offert à leur formation les trois points de cette rencontre.

Le but égalisateur pour l’Ouganda en première période signée Komuntale, qui s’est illustrée avec un magnifique coup franc pleine lucarne, avait pourtant laissé croire à un suspens au retour des vestiaires. Mais derrière, l’équipe hôte solide défensivement et réaliste dans les 16 mètres adverses a parfaitement su exploiter son talent pour venir à bout des Cranes. Le Maroc file donc en quart de finale et rejoint le Sénégal. Les deux équipes s’affronteront lors de la dernière journée pour la bataille pour la première place du groupe A.