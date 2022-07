CAN Féminine 2022: le programme de ce mardi

La deuxième journée des phases de groupe de la CAN Féminine 2022 s’ouvre ce mardi avec l’entrée en lice de la poule A. Burkina Faso vs Sénégal et Ouganda vs Maroc sont les affiches au programme.

Démarrée le weekend dernier, la phase finale de la CAN Féminine 2022 se poursuit ce mardi avec les rencontres de la deuxième journée des phases de groupe. Deux matchs sont au programme: Burkina Faso vs Sénégal et Ouganda vs Maroc.

Hôte du tournoi, le Maroc avait réussi son entrée en lice en s’offrant le Burkina Faso (1-0) à Rabat. Un succès précieux pour les Lionnes de l’Atlas qui ont pris la tête de leur groupe. Un exploit que l’équipe marocaine va tenter de rééditer face à l’Ouganda. Mal embarqués dans ce tournoi, les Cranes restent sur une défaite logique face au Sénégal (0-2). Une victoire ou tout au moins un nul est donc indispensable pour les ougandaises pour rester en vie dans cette compétition.

Dans l’autre match de ce groupe A, le Sénégal se mesurera au Burkina Faso. Tombeuses de l’Ouganda, leur première victoire dans l’histoire de ce tournoi, les Lionnes de la Téranga joueront leur qualification pour les quarts de finale contre les Étalons dames en quête de victoire pour se relancer.

Programme 2e journée

Groupe A

Mardi 5 juillet 2022

17h00 Burkina Faso-Sénégal

20h00 Ouganda-Maroc