CAN Féminine 2022: le programme de ce lundi

La CAN féminine 2022 se poursuit ce lundi avec l’entrée en lice du groupe C. Nigéria vs Afrique du Sud et Botswana vs Burundi sont les affiches du jour.

La première journée des phases de groupe de la CAN Féminine 2022 s’achève ce lundi avec l’entrée en lice de la poule C. Tenant du titre et onze fois vainqueur du tournoi, le Nigéria débute sa campagne par un choc contre l’Afrique du Sud. Bourreaux des Éléphants dames de la Côte d’Ivoire (2-0, 1-0) en éliminatoires, les Super Falcons devraient à priori prendre le dessus sur les Sud-africaines qui ne viendraient cependant pas en victime expiatoire.

Dans l’autre rencontre de cette poule, le Burundi sera opposé au Botswana. Un choc des outsiders entre deux équipes qui participent à ce tournoi pour la première fois. Une victoire, ce soir, sera un exploit pour les deux formations qui visent les quarts de finale.

A noter que les deux premières équipes de chaque groupe ainsi que les deux meilleurs troisièmes se qualifient pour les quarts de finale. La compétition sert également de tournoi qualificatif pour la Coupe du monde féminine 2023 : les 4 premières équipes se qualifient et les 2 suivantes participeront aux barrages intercontinentaux.

Le programme de ce lundi:

Lundi 4 juillet 2022 –

Nigeria – Afrique du Sud à 17h TU à Rabat [groupe C]

Burundi – Botswana à 20h TU à Rabat [groupe C]