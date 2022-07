CAN Féminine 2022: le Nigéria se relance face au Botswana

Le Nigéria a disposé du Botswana (2-0) ce jeudi, à l’occasion de la deuxième journée du groupe C de la CAN Féminine 2022. Un succès précieux des Super Falcons qui relancent leur campagne.

Dos au mur après sa défaite face à l’Afrique du Sud (1-2), le Nigéria a trouvé les ressources pour rebondir. Les Super Falcons se sont en effet imposées face au Botswana ce jeudi soir, à l’occasion de la deuxième journée du groupe C de la CAN Féminine 2022. Pourtant privée de sa capitaine, l’attaquante du FC Barcelone, Asisat Oshoal, blessée et forfait pour le reste du tournoi, l’équipe nigériane a su livrer un match parfait pour décrocher ses trois premiers points dans cette compétition.

Face à des Botswanaises qui sortent d’une victoire écrasante contre le Burundi (4-2), les Nigérianes ont dû sortir l’artillerie lourde pour s’offrir le gain de la rencontre. Malgré les multiples assauts offensifs des Super Falcons, il a fallu attendre la 21è minute avant de voir l’équipe nigériane ouvrir le score. Ifeoma Onumonu a en effet débloqué la situation pour son équipe sur une belle passe de Ayinde.

Au retour des vestiaires, les Nigérianes vont faire le break sur une nouvelle réalisation, signée cette fois-ci de Christy Ucheibe. Un score qui n’évoluera plus malgré les occasions de but de part et d’autres. Score final: 2-0.

Le Nigéria remporte donc la partie et relance sa campagne. Les Super Falcons reviennent à la deuxième place du groupe C derrière l’Afrique du Sud qui a validé son ticket pour les quarts de finale après sa victoire logique contre le Burundi (3-1) dans l’autre rencontre de cette poule. Tout se jouera désormais lors de la dernière journée entre les Nigérianes et les Botswanaises, le Burundi avec zéro point au compteur étant déjà éliminé.